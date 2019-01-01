زانيولو يُلمح لمستقبله مع روما

اللاعب لديه العديد من العروض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُحيط الغموض بمستقبل نيكولو زانيولو نجم وسط روما الشاب، لكنه قلل نسبيًا من هذا الغموض بالتلميح لمستقبله مع روما.

وانضم زانيولو من شباب الإنتر إلى روما الصيف الماضي ضمن صفقة انتقال رادجا ناينجولان في الاتجاه المقابل، وقد أبهر الجميع بأدائه الممتاز وشخصيته الحاضرة حتى بات أحد العناصر الرئيسية في تشكيل الجالوروسي.

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هذا التألق لفت أنظار العديد من الأندية الكبيرة له، وتحدث الإعلام عن اهتمام يوفنتوس وتشيلسي وتوتنهام وريال مدريد بضمه الصيف القادم.

وتُوج اللاعب أخيرًا بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم من رابطة السيري آ، وقد كتب على حسابه الرسمي في إنستجرام موجهًا شكره لهم وملمحًا لبقائه مع فريق العاصمة الإيطالية.

إذ كتب "أود شكر رابطة السيري آ لاختيار أفضل لاعب شاب في العام. أعلم أن مازال أمامي الكثير من العمل الشاق، وهو ما أخطط لفعله يوميًا وبهدف واحد هو تحقيق الإنجازات التي لم ننجح بتحقيقها هذا الموسم. فورزا روما".

يُذكر أن صاحب الـ19 عامًا لعب 36 مباراة مع روما هذا الموسم وأحرز خلالها 6 أهداف، وقد سجل ثنائية لا تُنسى ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا.