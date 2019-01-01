زانيولو: رقم 10 مركزي المفضل مع روما ولكن..

زانيولو يقدم مبارياته رائعة مع الذئاب حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف نيكولو زانيولو، لاعب نادي روما الإيطالي عن مركزه المفضل مع الذئاب، مشدداً على أنه سيكون جاهزاً للعب في أي مركز وفقاً لرؤية الجهاز الفني.

وقال زانيولو في تصريحات تلفزيونية: "هدفي هو الاستمرار في التطور، سأبذل قصارى جهدي، مازال الطريق أمامي طويلاً".

وواصل: "الفريق ملئ باللاعبين الرائعين، يجب علينا نحن اللاعبون الشباب التعلم من الكبار، لإعادة روما إلى مكانته التي يستحقها".

وتابع: "أمامنا مباراة صعبة أمام بولونيا، علينا التغلب عليهم لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، نستحق مركز أفضل لفريقنا".

وقال: "أفضل اللعب في مركز 10، ولكني أشعر أيضاً بالرضا في مركزي الجديد، مثلما لعبت في الدوري الأوروبي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد لعبنا بشكل مثالي في آخر مباراتين، والآن تنتظرنا مباراة هامة، يجب أن نستمر في أدائنا وتحقيق الفوز".

جدير بالذكر ان زانيولو شارك في ثلاث مباريات مع روما بالدوري الإيطالي، ولعب مباراة وحيدة بالدوري الأوروبي سجل خلالها هدفاً.