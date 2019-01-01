زانيتي: أسوأ ذكرياتي كانت أمام كونتي ولكنه ليس عدواً

تاريخ 5 مايو لا ينسى للنيراتزوري

تويتر هيثم محمد

تحدث خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر وأسطورته، عن مدرب الفريق الحالي أنطونيو كونتي والعلاقة بينهما، مؤكداً على غياب العداوة رغم ماضيه مع يوفنتوس.

ويعد كونتي من أهم اللاعبين في تاريخ يوفنتوس، كما كتاب بداية تألقه كمدرب مع السيدة العجوز، ولكن اختار الانضمام لإنتر هذا الموسم.

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وقال زانيتي أثناء إلقاء محاضرة بجامعة "بادوفا": "أجمل ذكرياتي؟ ليلة الثاني والعشرين من مايو في مدريد ورفع دوري أبطال أوروبا، أما الأسوأ فهي خسارة الديربي في دوري الأبطال والخامس من مايو".

وأضاف: "الألم كان كبيراً بعد تلك المباراتين، ولكن نجحنا في التعافي وتحقيق الانتصارات بعد ذلك، قابلت كونتي في الملعب كمنافس عدة مرات، هو شخص جاد ويملك ثقافة مميزة فيما يخص العمل".

وواصل الأرجنتيني: "نتحدث عن مدرب صاحب خبرات ونتائج كبيرة، كان منافساً كبيراً وليس عدواً لي، كونتي سيحقق لنا نتائج كبيرة".

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يذكر أن إنتر خسر لقب السكوديتو في الخامس من مايو 2001 لمصلحة يوفنتوس الذي كان يقوده كونتي كلاعب، وذلك بعدما سقط النيراتزوري أمام لاتسيو بنتيجة 4-2.