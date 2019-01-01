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كأس السوبر الإيطالي

زامبروتا: جاتوزو الرجل المناسب وديبالا سيحسم السوبر

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ISL
جدة تحتضن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد جيانلوكا زامبروتا، لاعب ميلان ويوفنتوس السابق، بجينارو جاتوزو، وقال إن الأخير هو الرجل المناسب لقيادة الروسونيري لتحقيق أهدافه الموسمية.

وشككت بعض وسائل الإعلام في مستقبل جاتوزو مع ميلان ومدى جاهزيته لقيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد تذبذب النتائج تحت قيادته.

وقال زامبروتا مع "لاجازيتا": "أنا سعيد بذهاب الأحاديث عن إقالته، الرجل على بعد نقطة من دوري الأبطال وعبر في كأس إيطاليا، أي أنه في الطريق الصحيح".

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وأضاف: "كيف يمكن مناقشة إقالته، الرجل يقوم بالعمل المناسب، وأنا أتحدث بموضوعية بعيداً عن كونه صديقي، وكما قلت دائماً إن إذا اخترت مدرب شاب يجب أن تعطيه الوقت".

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وتحدث زامبروتا عن مواجهة السوبر بين ميلان ويوفنتوس: "رونالدو هو رمز يوفي الحالي، ولكن هناك آخرين، كيليني مثلاً يبقى خرافي ولا يعطيك متنفس ولو لسنتيمتر".

وأكمل: "كما أن هناك ديبالا الذي قادر على صنع الفارق بما يملك من إمكانيات فنية كبيرة".

وأتبع الظهير الأيمن السابق: "في ميلان لو لم تحدث مفاجات بالميركاتو فهيجواين لو عاد لمستواه في نابولي ويوفنتوس سيصنع الحدث، مع عدم نسيان كوتروني".

ويُلعب السوبر الإيطالي مساء اليوم، الأربعاء، في جدة بالمملكة العربية السعودية بين يوفنتوس، حامل لقب الدوري والكأس، وميلان، وصيفه بالكوبا.

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