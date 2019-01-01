زاكيروني: أحمد خليل أحد أفضل اللاعبين في آسيا

مدرب منتخب الإمارات ألبيرتو زاكيروني ينهال بالمديح على لاعبه أحمد خليل

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات باللاعب أحمد خليل، ووصفه ضمن أحد أفضل اللاعبين في قارة آسيا، وذلك في تصريحاته للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 27 عامًا والذي بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، قد أحرز ركلة جزاء في الوقت الإضافي أمام قيرغيزستان، ليمنح الإمارات بطاقة العبور لربع نهائي البطولة المقامة على أراضيها في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

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وقال المدرب الإيطالي: "أحمد خليل مهاجم جيد جدًا، هو أحد أفضل اللاعبين في قارة آسيا".

كما أضاف مدرب الإمارات في حديثه عن أفضل لاعب في القارة الصفراء لعام 2015: "عندما توليت منصب المدير الفني لمنتخب الإمارات في نهاية عام 2017 كان مصابًا وغائب عن التدريبات لمدة طويلة، كما أنه أصيب عدة مرات وغاب عن اللعب لناديه، إلا أنه لاعب جيد جدًا وأنا أعتمد عليه كثيرًا لأنه يقدم الكثير للفريق".

يذكر أن منتخب الإمارات سيقابل منتخب أستراليا حامل اللقب في ربع نهائي البطولة.