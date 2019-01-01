زاباكوستا: أطمح للتطور كثيرًا في روما

تصريحات زاباكوستا بعد انتقاله من تشيلسي إلى روما

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال الظهير الأيمن المنضم حديثًا إلى روما دافيدي زاباكوستا إنه سعيد بالانضمام إلى ذئاب العاصمة الإيطالية ومتحمس لتجربته الجديدة.

وأعلن روما ضم المدافع الدولي الإيطالي دافيدي زاباكوستا من صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.

وحول ذلك، قال زاباكوستا إن التجربة الماضية في تشيلسي كانت مفيدة له بشكل كبير على الرغم من أنها لم تكن ملبية لطموحاته.

وأضاف: "لدي الكثير من الطموحات التي أرغب في تحقيقها مستقبلًا، سعيد جدًا بالعودة إلى أجواء الدوري الإيطالي التي أحبها كثيرًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وتابع: "هناك الكثير من الأشياء الجذابة في روما، قراري بالانضمام إلى صفوف الفريق لم يستغرق الكثير من الوقت للتفكير"

رسمياً | زاباكوستا من تشيلسي إلى روما

يذكر أن زاباكوستا كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي في 2017 قادماً من تورينو مقابل 28 مليون يورو، وشارك في 26 لقاء بكل المسابقات.