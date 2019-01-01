زاباتا يقترب من الدوري البرازيلي

مدافع ميلان السابق في طريقه لمغادرة القارة العجوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يخوض الكولومبي كريستيان زاباتا مدافع ميلان السابق مفاوضات جادة ومؤكدة مع فلامنجو البرازيلي.

جاء ذلك عقب اقتراب تسريح اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً من الروسونيري بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل، دون أي نية للتجديد.

وخاض زاباتا 20 مباراة بقميص ميلان هذا الموسم، مسجلاً هدفاً واحداً في الدوري الأوروبي.

في الإطار ذاته قال نائب رئيس فلامنجو لجلوبوسبورت:"لا يمكنني الكذب، لدينا محادثات مع جيمرسون وزاباتا، سنوقع مع واحد منهما أو الآخر".

وكان زاباتا قد تواجد في إيطاليا منذ انتقاله عام 2005 إلى أودينيزي، ثم إلى ميلان في 2012 بعد موسم واحد في فياريال..