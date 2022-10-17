رئيس فيفا: قطر غيرت حياة الآلاف من العمال للأفضل

قطر ستنظم كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر القادمين

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قطر ستُقدم النسخة الأفضل من كأس العالم، وذلك خلال تصريحاته بمناسبة بقاء شهر على انطلاق البطولة.

كأس العالم 2022 سينطلق في قطر يوم 20 نوفمبر القادم ويمتد حتى لعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل الموافق لليوم الوطني لدولة قطر.

الرجل الأول في فيفا أشاد بجهود المسؤولين في البلاد وأكد أنهم أوفوا بوعودهم وأصبحت قطر جاهزة تمامًا لاستقبال المونديال والترحيب بالعالم أجمع.

إنفانتينو رد ضمنيًا على الانتقادات التي كانت قد وجهت لمعاملة قطر للعمال الذين ساهموا في بناء الملاعب والبنية التحتية، إذ قال "قطر قامت بإصلاحات غيرت حياة الآلاف من العمل للأفضل، ونثق بكل ما قامت به الدولة في هذا الصدد".

وتابع "كأس العالم 2022 سيكون فريدًا من حيث التقارب، فالجميع سواء المنتخبات أو الجماهير أو الإعلاميين سيقيمون في مكان واحد طوال فترة البطولة، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ المونديال منذ نسخته الأولى، كما أن المشجعين سيحظون بفرصة حضور أكثر من مباراة في يوم واحد وهذا للمرة الأولى كذلك".

واصل حديثه في الفيديو المسجل الذي تم بثه اليوم خلال مؤتمر صحفي أقيم بمناسبة بقاء شهر على المونديال "العالم يتملكه حماس كبير، ونحن وقطر جاهزون لتقديم أفضل نسخة من كأس العالم طوال تاريخه".

وأبدى إنفانتينو ثقته في تقديم المنتخبات المشاركة في المونديال لعروض قوية بسبب جاهزية اللاعبين الممتازة كون البطولة تُلعب خلال الموسم وليس بعد نهايته كما كان يحدث في النسخ السابقة.

وأتم الرجل الأول في فيفا بالإشارة إلى أنه تم بيع 2.89 مليون تذكرة للراغبين في حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، كاشفًا عن أن السعودية وقطر وأمريكا هم الدول الأكثر شراءً للتذاكر.