رئيس أتلتيكو مدريد: أتمنى عودة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى الدوري الإسباني

أسباب رغبة رئيس أتلتيكو مدريد عودة ميسي ورونالدو إلى الليجا؟

تحدث إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتليتكو ​​مدريد عن أخبار عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريق برشلونة بالموسم القادم.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، مجانًا بعد انتهاء عقده مع النادي وعدم الوصول لاتفاق بينه وبين الإدارة، لينتقل في صفقة انتقال حر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال سيريزو، في تصريحات صحفية له إنه سيكون من الرائع أن يعود كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى بطولة الدوري الإسباني.

وانتشرت أخبار كثيرة عن اقتراب عودة ميسي لفريق برشلونة، بينما الوضع أصبح صعب بل مستحيل لعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمسابقة الليجا مرة أخرى، وانتقل رونالدو لصفوف فريق النصر السعودي لمدة عامين بعقد يبلغ قيمته 400 مليون جنيه إسترليني.

وقال رئيس نادي أتلتيكو مدريد في حديثه بنادي ريال التنس للصحفيين إنه يرحب بعودة النجمين اللذين من خلال تنافسهما الشخصي بالفترة الماضية جعلوا مسابقة الليجا أفضل دوري في العالم لبعض الوقت.

وتابع: "أعتقد أنه سيكون من الرائع عودة ميسي إلى الدوري الإسباني وكذلك كريستيانو رونالدو كلاهما ما زالا يلعبان وسيكون من الرائع عودتهم".

وقد تكون تعليقاته بمثابة صدمة لمشجعي أتلتيكو مدريد، بسبب تمتع رونالدو بسجل قياسي ضد أتلتيكو مدريد حيث سجل ضدهم في مناسبات كثيرة في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، وعندما اعتقدوا أنهم تخلصوا أخيرًا من رونالدو وجه لهم ضربة قوية أخيرة وسجل ثلاثية ليوفنتوس ضدهم ليخرجهم من دوري أبطال أوروبا في 2019.