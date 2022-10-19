رئيس أبها: أقلنا المدرب السابق بسبب ألفاظه غير المقبولة

رئيس أبها يتحدث عن مدرب الفريق السابق

كشف أحمد الحديثي؛ رئيس نادي أبها، عن سبب إقالة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك من تدريب الفريق، مؤكدًا على أن العلاقة بينه وبين اللاعبين أصبحت غير جيدة.

ما سبب إقالة فاندنبروك من تدريب أبها؟

أكد الحديثي خلال تصريحات لبرنامج "برة الـ18" عبر قناة SSC على أن قرار المدرب البلجيكي جاء بسبب توتر العلاقة بينه وبين لاعبي الفريق، مما أثر على النتائج.

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وقال رئيس أبها: "قرار إقالة المدرب كان ضروريًا، لأننا وصلنا إلى مرحلة الصفر في العلاقة بينه وبين اللاعبين، وجاء القرار في وقته، واضطررنا لذلك".

وواصل: "العلاقة بين اللاعب والمدرب وصلت إلى تحت الصفر، والشكوى كانت بسبب عدم احترام من جانب المدرب، ويتكلم مع اللاعبين بألفاظ غير مقبولة والصوت مرتفع دائمًا، وتكررت الشكاوى من اللاعبين، وكانوا يطالبون فقط بالاحترام".

ما هو تعليق رئيس أبها على التحكيم؟

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وشدد رئيس أبها على أنه لا توجد أي أزمة بين ناديه وإدارة التحكيم، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يتحدث مع المسؤولين، ويتم تفسير والرد على كافة الشكاوى والملاحظات.

أحمد الحديثي أضاف: "لا يوجد مشكلة مع الحكام، حدثت بعض الأخطاء وهذا أمر طبيعي، ونتواصل بشكل مستمر مع لجنة الحكام بشكل مباشر، ونعطيهم ملاحظاتنا ويردون على هذه الملاحظات، والأمور تنتهي بشكل ودي".

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واختتم الحديثي تصريحاته قائلًا: "لم يُكتب لنا التوفيق في أول 6 مباريات، والحمد لله توفقنا في آخر مباراتين، وحصلنا على 6 نقاط منحتنا الثقة وساعدتنا معنويًا، والاستقرار أفضل من الأعوام الماضية".

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