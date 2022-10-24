رئيس النصر: موقفنا المحلي في قضية حمد الله مختلف .. ومحامي اللاعب يكذبه

مسلي آل معمر يؤكد أن القضية التي حكم بها فيفا لصالح حمد الله، تختلف عن التي يبت بها مركز التحكيم السعودي حاليًا، لكن فهد بارباع ينفي

أكد مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، أن ناديه سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بعد الحكم الذي صدر أمس الإثنين، لصالح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ضد العالمي، مشددًا على أن انتصار اللاعب خارجيًا، لا يعني خسارة النادي للقضية المنظورة محليًا أمام مركز التحكيم، بداعي أنهما مختلفتان.

كان فهد بارباع؛ محامي المهاجم المغربي، قد أعلن قبل قليل، انتصار موكله في قضيته ضد العالمي، وأكدت التقارير المتداولة إلزام النادي العاصمي بدفع خمسة ملايين يورو تقريبًا للاعب. (طالع التفاصيل)

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رئيس العالمي أوضح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حمد الله طالب فيفا بالحصول على ستة ملايين يورو من النصر، بعد فسخ عقده، لكن فيفا حكم له بنصف المبلغ، معولًا على نصرة لناديه.

شدد مسلي على أن الاتحاد الدولي لم ينظر في ملف التهمة الموجهة لنادي الاتحاد، بشأن تحريض حمد الله بالرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده، موضحًا أن القضية الخارجية تختلف عن المحلية.

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فيما كذبه فهد بارباع، مؤكدًا أن القضية الداخلية والخارجية متصلتان ببعضهما، ومشددًا على تبرئة فيفا للنادي الجداوي من تهمة التحريض.

وكتب محامي المهاجم المغربي في رد على مسلي: "الفيفا حكم للاعب في شقين (مستحقاته المتأخرة) و(تعويض عن فسخ العقد بسبب غير مشروع) (ولم يدين الاتحاد رغم مطالبتكم)".

وأضاف: "القضيتين الداخلية والخارجية متصلة ببعضها لأنكم قدمتم كل المستندات المقدمة داخليا أمام الفيفا ولم يأخذ بها وكسب اللاعب، لذلك انتفى التحريض والمفاوضات غير المشروعة".

يذكر أن النصر كان قد فاجأ الجميع في أواخر نوفمبر 2021، بفسخ عقد حمد الله من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية، لم يكشف عنها في بيانه الرسمي.

وعقب انضمام اللاعب للاتحاد في صفقة انتقال حر، قدم العالمي شكواه ضد المغربي والنادي الجداوي، عقب حصوله على تسجيلات يحرض بها حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، لحمد الله على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

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وأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم صحة التسجيلات، وقررت في أغسطس الماضي، إيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، وحرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة واحدة.

لكن النادي الجداوي استأنف ضد هذه القرارات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولا تزال القضية منظورة، لكن المركز علق إيقاف اللاعب بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من البت في القضية.

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