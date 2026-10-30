"ليس لدينا جيران حاليًا".. رئيس الشباب يرد على أنباء انتقال همام الهمامي إلى الهلال

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واحد من أهم المواهب السعودية حاليًا..

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رد عبدالعزيز المالك، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، على أنباء انتقال همام الهمامي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى عملاق الرياض الهلال.

الهمامي يرتبط بعقد مع الشباب حتى أغسطس من عام 2027؛ وسط تزايد الحديث عن إمكانية انتقاله إلى الهلال، سواء في يناير أو الصيف القادم.

وبعد فوز الشباب (6-1) على عملاق جدة الأهلي، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ وجّه أحد الصحفيين سؤالًا إلى المالك، قائلًا: "ماذا عن مستقبل همام.. مستمر معكم أم سينتقل إلى جيرانكم - في إشارة إلى الهلال -؟!".

هنا.. رد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب على هذا السؤال؛ بالقول: "ما عندنا جيران حاليًا".

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وشدد المالك في التصريحات التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، على أن الهمامي لاعب كبير؛ حيث يتلقى العلاج حاليًا للتعافي من الإصابة، ثم سينضم إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وأضاف المالك، في نهاية حديثه: "أما فيما يتعلق بتجديد عقده؛ فلا يزال الوقت مبكرًا لفتح هذا الملف".