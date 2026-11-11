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زهيرة عادل

"لم يتصرفوا معنا بطريقة جيدة" .. رئيس الخليج يكشف كواليس خطف المنتخب السعودي لجورجيوس دونيس

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المدرب اليوناني رحل عن الخليج بشكل مفاجئ في أبريل 2026..

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بعد سبعة أشهر من تعاقد المنتخب السعودي مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، كشف أحمد خريده؛ رئيس نادي الخليج، كواليس رحيله عن ناديه رغم أنه كان في طريقه لتجديد العقد قبل دخول اتحاد الكرة على خط المفاوضات.

ماذا حدث؟

في أبريل 2026، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع دونيس لقيادة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، خلفًا للمدرب المقال الفرنسي هيرفي رينارد.

الفرنسي أقيل قبل شهرين تقريبًا من المونديال، على إثر تراجع النتائج والأداء، فيما وقع اليوناني عقدًا لمدة عام وثلاثة أشهر، إذ ينتهي بنهاية يوليو 2027.

وتدور النقاشات حاليًا حول احتمالية تجديد الاتحاد السعودي لعقد دونيس حتى عام 2028، كي يقود الأخضر في كأس آسيا السعودية 2027 بعدما تم تأجيل البطولة إلى ديسمبر 2028، على خلفية الصراعات السياسية في منطقة الشرط الأوسط.

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كيف تعاقد الاتحاد السعودي مع دونيس؟

أحمد خريده؛ رئيس الخليج، ظهر عبر برنامج "المنصة"، أمس الأربعاء، مؤكدًا أن دونيس كان مرحبًا بتجديد عقده مع الخليج في أبريل الماضي، فيما كانت الخلافات فقط تخص الأمور المالية.

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وأضاف خريده: "عندما وصلنا للمرحلة الأخيرة من المفاوضات وكلانا يريد الاستمرار معًا، أخطرنا المدرب بوصول عرض من المنتخب السعودي له وأنه سيرحل. لم نكن لنعترض وإن كان أملنا أن يستمر دونيس معنا، لكن وضع المنتخب كان في حاجة له".

وواصل: "التواصل من جانب اتحاد الكرة لم يكن بحسب طموحنا، لقد التقيت بالرئيس التنفيذي السابق لاتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية بالرياض، وعاتبته على ما حدث، ومن جانبه، هو اعترف بأن ما حدث لم يكن بالطريقة الأفضل. بالفعل تواصلهم معنا لم يكن جيدًا. لقد تلقيت اتصالًا من رئيس اتحاد الكرة السابق ياسر المسحل وهذا أقدره كثيرًا وأشكره عليه، فأنا لم يكن لدي أي لحظة تردد لترك المدرب للمنتخب، رغم أنه كان يسير بشكل جيد مع الخليج".

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وماذا بعد؟

مقدم برنامج "المنصة" انتقد تصرفات مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ياسر المسحل، مستغربًا أن الجهة التي من المفترض أن ترعى علاقات الأندية، تتصرف من الباب الخلفي للتفاوض مع مدرب.

هنا علق رئيس الخليج: "صحيح أنه حدث تقصير في التواصل، لكنهم لم يقصروا معنا بعدها، حتى تكفلوا بالمستحقات المتبقية لدونيس عند النادي، التي تقدر براتب شهرين أي مليون ونصف ريال تقريبًا، ومن هنا استمر التواصل بشكل جيد".

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جدير بالذكر أن الخليج اختتم الموسم بعد رحيل دونيس في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-26، برصيد 37 نقطة.

فقد خلف دونيس في الخليج المدرب الأوروجواياني جوستافو بويت، الذي قاده للفوز في مباراتين فقط، وتلقى خمس هزائم، قبل أن يقام في ختام الموسم الماضي.

بقلمزهيرة عادل

صحفية رياضية

لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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