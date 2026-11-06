"بالنيابة عن البلاد" .. رئيس البرتغال يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو بعد الاعتزال الدولي

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أصدر رئيس الجمهورية البرتغالية بياناً مؤثراً عقب قرار كريستيانو رونالدو إسدال الستار على مسيرته الدولية الأسطورية. وقدّم رئيس الدولة امتنانه لصاحب الكرات الذهبية الخمس على عقود من العطاء للمنتخب الوطني.

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تحية رئاسية لأيقونة وطنية

تصدّر الرئيس البرتغالي أنطونيو جوزيه سيجورو موجة التكريمات الوطنية لرونالدو بعد أن أعلن المهاجم الأسطوري رسميًا اعتزاله اللعب الدولي. وقد أحدث هذا الخبر، الذي تسرّب عشية الإعلان عن أحدث قائمة للمنتخب، موجة من الصدمة في عالم الرياضة، مؤذنًا بنهاية حقبة بالنسبة للمنتخب البرتغالي. ولجأ سيجورو إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتنان الأمة بأكملها لكل ما حققه نجم النصر وهو يرتدي القميص الأحمر والأخضر الشهير.

وفي رسالة نُشرت على حساب الرئاسة الرسمي على إنستجرام، أقرّ رأس الدولة بالثقل العاطفي لهذه اللحظة بالنسبة لصاحب الـ41 عامًا. وسلّط الرئيس الضوء على دور رونالدو ليس بصفته لاعب كرة قدم فحسب، بل سفيرًا عالميًا رفع باستمرار من مكانة وطنه. وعكس هذا التكريم الرابطة العميقة بين اللاعب والجماهير البرتغالية، تلك الرابطة التي تشكّلت على مدى أكثر من عقدين على أعلى مستويات اللعبة.

«باسم البرتغال، أشكر كريستيانو رونالدو على الطريقة التي مثّل بها المنتخب الوطني، وألهم بها الشعب البرتغالي، وحمل بها اسم البرتغال حول العالم. أتصور أن هذا أحد أصعب أيام حياة كريستيانو رونالدو الرياضية، لكنني على يقين من أنه، كما حدث مرات عديدة من قبل، يجد الشعب البرتغالي إلى جانبه»، هكذا كتب الرئيس في بيانه الرسمي.

تفانٍ لا يتزعزع في خدمة المنتخب البرتغالي

واستمر التكريم الرئاسي بالتركيز على أخلاقيات العمل المذهلة التي ميّزت فترة رونالدو مع المنتخب الوطني. فمنذ ظهوره الأول وهو مراهق وحتى أصبح الهداف التاريخي الأول في تاريخ كرة القدم الدولية، لم يكن التزام رونالدو موضع تساؤل قط. وأكد سيجورو أنه رغم انتهاء أيامه كلاعب لبلاده، تبقى صلته بأرض مولده قوية كما كانت دائمًا عبر إرثه الخالد.

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«أعلم أيضًا أن البرتغال ستظل تعتمد على حبه للوطن، ذلك الوطن الذي سيمثّله دائمًا بالتفاني الذي بذله في كل حصة تدريبية، وكل مباراة، وكل هدف ملأ الجميع بالفرح. حظًا موفقًا يا كريستيانو. وشكرًا جزيلًا لك»، أضاف الرئيس.

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رئيس الوزراء يشيد بإرث خالد

كما شارك لويس مونتينيجرو، رئيس وزراء البرتغال، رسالة تقدير خاصة به للقائد المُغادر. وأكد مونتينيجرو أنه رغم انتهاء أيام رونالدو كلاعب للمنتخب البرتغالي، يبقى تأثيره جزءًا دائمًا من الهوية الرياضية للبلاد. وقد افتتح رسالته بكلمة بسيطة لكنها قوية هي «شكرًا»، معبرًا عن المشاعر الجماعية للجماهير البرتغالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تأثير المهاجم يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود ملعب كرة القدم. «ما فعلته داخل الملعب من أجل البرتغال سيتردد صداه إلى الأبد. والآن، خارج الملعب، ستظل تمثّل البرتغال في العالم»، أضاف مونتينيجرو.

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التطلّع نحو المستقبل

وبينما تستعيد البلاد ذكريات الماضي، سينتقل التركيز قريبًا إلى من يمكنه تولّي الدور القيادي الذي تركه صاحب القميص رقم 7 الأيقوني. وقد نشر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بالفعل محتوى مؤثرًا يستعيد أبرز لحظاته الأيقونية، بما في ذلك دموعه خلال كأس العالم. ومن الواضح أنه بينما يمضي اللاعب قدمًا، فإن أثر مبارياته الدولية التي تجاوزت الـ200 ومئويته من الأهداف سيبقى محسوسًا لأجيال قادمة.