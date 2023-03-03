رئيس الباطن ينفجر غضبًا: الحكم كان سيُضيف شوطًا ثانيًا ليُسجل النصر

مباراة مثيرة في مرسول بارك

انفجر ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن غضبًا عقب نهاية مباراة فريقه أمام النصر في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وقد وجه اتهامًا صريحًا للحكم سامي الطريس بأنه ساعد الفريق العاصمي ليُحقق الفوز.

النصر كان متأخرًا بهدف رينزو لوبيز حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع حين استطاع الفريق تعديل النتيجة بواسطة عبد الرحمن غريب ثم التقدم بهدف محمد آل فتيل ثم إضافة الهدف الثالث بواسطة محمد مران.

الهويدي قال في تصريحاته عقب اللقاء "هذا شيء لم يحدث في الدوري السعودي، الحكم أدى دوره على أكمل وجه! الجميع يفهم ما يحدث، ما حدث مهزلة كبيرة، عيب ما يحدث عيب، الدوري السعودي كبير ولا يُمكن لهذا العبث أن يحدث".

تابع "الحكم أضاف 17 دقيقة وقت محتسب بدلًا من الضائع رغم أنه لم يتخط الـ5 دقائق خلال اللقاء، الباطن يستحق الفوز اليوم لكن ما فعله الحكم رجح كفة النصر، سواء الوقت الضائع أو الأخطاء المحتسبة ضدنا أو البطاقات، الحكم أضاف شوطًا كاملًا وكان سيضيف شوطًا ثانيًا لو لم يسجل النصر، لم يكن سينهي اللقاء إلا حين يُسجل".

وحول عدم طلب حكام أجانب قال "لا نمتلك المال اللازم لطلب حكام أجانب، لماذا لا يطلب النصر حكام أجانب منذ شهرين؟ لثقتهم بالحكم المحلي! اليوم رأينا تلك الثقة جيدًا".

فوز النصر عزز صدارته لجدول الترتيب بفارق نقطتين عن الاتحاد قبل المباراة المنتظرة بينهما في الجولة القادمة.