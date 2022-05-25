رئيس ويفا يدافع عن باريس: ريال مدريد عرض مبلغًا ضخمًا على مبابي

كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أليكساندر تشيفيرين، عن معلومات جديدة تخص صفقة انتقال كيليان مبابي لريال مدريد التي لم تتم.

حيث كان الدولي الفرنسي قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف الملكي، قبل أن يقرر في اللمسات الأخيرة أن يظل لاعبًا لدى باريس سان جيرمان.

وبعد ذلك، جاء بيان رابطة الدوري الإسباني الذي يندد بما حدث من "خرق لقانون اللعب المالي النظيف" وهو ما يراه رئيس الاتحاد الأوروبي غير صحيح بالمرة.

ماذا قال تشيفيرين؟

رد تشيفيرين على الانتقادات لصفقة كيليان مبابي الجديدة في باريس سان جيرمان بإصراره على تقديم ريال مدريد عرضًا "مشابهًا" للمهاجم.

حيث يرفض أليكساندر الاقتراح بتجاهل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لقواعد اللعب النظيف المالي بينما يدعي أن أي اعتراضات من إسبانيا هي "نفاق" لأن الملكي قدم نفس العرض لمبابي تقريبًا.

حيث قال: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه قواعد مالية نزيهة صارمة للغاية، وكل من يحترم قواعدنا مرحب به للعب في مسابقاتنا، ومن لن يفعل ذلك لن يتواجد".

وواصل: "لن يخبر ريال مدريد أو أي شخص آخر الاتحاد الأوروبي بما يجب عليه فعله، إنهم غاضبون من وجهة نظر واحدة، وبقدر ما أعرف، كان عرضهم مشابهًا لما قدمه باريس".

ماذا عن الأندية المملوكة من الدول؟

كان قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالاستمرار في السماح للأندية التي تديرها الدول موضع جدل لفترات طويلة حتى الآن.

وعن ذلك، أوضح تشيفيرين: "لقد قلت ذلك مرات عديدة وسأقولها مرة أخرى، أخبرني بحجة واحدة لماذا لا ينبغي أن يكونوا ملاك؟".

وواصل: "معظم الأندية الجماهيرية في إنجلترا لديها ملاك، قد سئمت حقًا من هذه الاتهامات".

واختتم: "أريد أن أعرف من خالف القواعد وستتم معاقبته".

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