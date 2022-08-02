رئيس النصر يتوعد: لنبدأ جولة جديدة في قضية حمد الله والاتحاد!

لم تنته القضية بعد..

يبدو أن قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي جاءت ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله لصالح النصر، لم تعجب مسلي آل معمر؛ رئيس الأخير، إذ يتوعد ببدء جولة جديدة في القضية.

ما هي قرارات لجنة الاحتراف؟

بعد أشهر من التحقيق، تأكدت لجنة الاحتراف من صحة التسجيلات المنسوبة لحمد الله وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، إذ يفاوضه خلال فترة سريان عقده مع العالمي.

وأصدرت اللجنة قراراتها اليوم الثلاثاء، بإيقاف حمد الله والبلوي ومشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، مع توقيع غرامة على الثنائي الأول والنادي، وحرمان الفريق من إبرام تعاقدات لفترة انتقالات واحدة. (طالع التفاصيل)

لكن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم السعودي، وهذه الخطوة قررت إدارة النصر بالفعل اتخاذها.

كيف علق مسلي آل معمر على القرارات؟

الكثير من الإعلاميين النصراويين لم تعجبهم قرارات لجنة الاحتراف، ورأوا أنها أشفقت على العميد، مطالبين بتغليظ العقوبات.

على الجانب الآخر، الاتحاديون يطالبون إدارة ناديهم بمعاقبة المتسبب في هذه العقوبات سواء البلوي أو السعيد.

لكن من جانبه، أعلن رئيس النصر بشكل واضح أنه سيبدأ جولة جديدة في القضية، بعد دراسة قرارات لجنة الاحتراف، في إشارة واضحة لتقديم استئناف لتغليظ العقوبات.

وكتب مسلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حقوق النصر لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي.سندرس قرارات لجنة الإحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق".