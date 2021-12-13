رئيس النصر يتحدث أخيرًا .. "لهذا لا أعلق ولا أرد ولا أوضح!"

تحدث مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي أخيرًا وكشف سبب صمته وامتناعه عن الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الإعلام والجمهور النصراوي والمتعلقة بالفريق وأوضاعه وأزماته ومشاكله.

النصر يعيش موسمًا على صفيح ساخن، إذ تحيط به الأزمات داخل وخارج الملعب، وأبرزها النتائج المتواضعة في الدوري السعودي والخروج من دوري أبطال آسيا وأزمة عبد الرزاق حمدالله وفسخ عقده وفشل بعض اللاعبين الأجانب وأبرزهم راميرو فونيس موري وأخيرًا تبديل 4 مدربين خلال الموسم آخرهم ميجيل روسو الذي سيبدأ مهمته بمواجهة الهلال الخميس القادم.

اقرأ أيضًا | الهلال وسعود عبد الحميد .. أفضل من مراوغات ميسي وأسرع من انطلاقات رونالدو!

آل معمر أكد خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه وأعضاء مجلس إدارته يُقدرون ويحترمون كل الآراء المتعلقة بالنصر، مشيرًا إلى أنه يمتنع عن الحديث لأن الوقت لا يحتاج للكلام بل للعمل.

إذ كتب "يعاتبني نصراويون: لماذا لا تعلق لا توضح لا ترد. كل الآراء محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي، وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وإسعاده هدفنا".

أضاف "تعلمون أن نادينا يمر بمرحلة دقيقة ويحتاج إلى العمل. لا وقت للكلام وسيأتي وقته.. والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق به".

يعاتبني نصراويون:لماذا لا تعلق لا توضح لا ترد.

كل الآراء محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي،وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وإسعاده هدفنا.

وتعلمون ان نادينا يمر بمرحلة دقيقة ويحتاج إلى العمل.

لا وقت للكلام وسيأتي وقته..والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق به. — مسلي آل معمر (@musalli9) December 13, 2021

يُشار إلى أن العديد من الجماهير والإعلاميين النصراويين يُحملون آل معمر مسؤولية أزمات الفريق وتواضع نتائجه في الدوري السعودي، ويُطالبونه بالرحيل عن منصبه لأنه لم يستطع استغلال الدعم المالي الكبير المقدم من الأمير خالد بن فهد لقيادة الفريق نحو النجاح ومنصات التتويج.

النصر يستعد حاليًا لخوض ديربي الرياض أمام الهلال في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي ستُقام يوم الخميس القادم، وتُعد واحدة من الفرص الأخيرة للفريق ليحافظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري السعودي.