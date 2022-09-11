رئيس النصر مهدئًا الجماهير: لا نزال في البدايات واللاعبون يحتاجون منكم الصبر

العالمي حصد ست نقاط في أول ثلاث جولات، وهناك حالة غضب من الجماهير بسبب الأداء

بعد مرور ثلاث جولات من دروي روشن السعودي، هناك حالة من عدم الرضا من قبل جمهور نادي النصر السعودي تجاه فريقه ومدربه الفرنسي رودي جارسيا.

النصر يعود للانتصارات:

العالمي حقق الفوز أمس السبت، أمام ضمك بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة، على ملعب مرسول بارك.

الثنائية سجلها سامي النجعي والبرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقتين 37 و60 من عمر المباراة، فيما جاء هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق برونو دوارتي.

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Shahid

قبل هذه المباراة، كان النصر قد خسر مباراة الجولة الثانية أمام التعاون، بهدف نظيف، سُجل في الدقيقة 12+90 عن طريق سميحان النابت.

حاليًا يحتل العالمي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

ما هي رسالة مسلي آل معمر لجمهور النصر؟

رغم الفوز في المباراة إلا أن جمهور العالمي غير راضٍ عن الأداء الذي يقدمه عدد من لاعبي الفريق، بجانب تحفظهم على طريقة جارسيا الفنية.

الجمهور اتهم رئيس النادي بالانشغال بالقضايا خارج الملعب على حساب الفريق، مطالبين إياه بالتجهيز للميركاتو الشتوي خلال الفترة الحالية، لتعويض بعض المراكز التي تحتاج لتدعيم.

لم يتجاهل مسلي رسائل الجماهير له، فخرج مناشدًا إياهم بضرورة الصبر على اللاعبين ودعمهم، خاصةً وأن الدوري لم يمر عليه إلا ثلاث جولات فقط.

وكتب مسلي، عبر حسابه الرسمي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لمحبي النصر النقاط الثلاث، أشكر جماهيرنا الوفية على الحضور والمساندة، الفريق لا يزال في البدايات، المدرب واللاعبون يحتاجون منا الوقت والصبر والدعم، وسنعمل دائمًا على تطوير المجموعة وتدعيمها متى ما تطلب الأمر".

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