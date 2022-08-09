رئيس النصر السابق للاتحاديين: الأسوأ لم يأتِ بعد في قضية حمد الله!

التسريبات كشفت الكثير في القضية

قطع صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي السابق، صمته فيما يتعلق بقضية ناديه ضد مهاجمه المغربي السابق عبد الرزاق حمد الله، مؤكدًا أن القادم أسوأ بالنسبة لنادي الاتحاد.

تسريبات جديدة تشعل قضية حمد الله:

في أوائل أغسطس الجاري، أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها في شكوى النصر ضد الاتحاد والمهاجم المغربي، التي اتهم بها حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، ومشعل السعيد؛ إداري فريق الكرة بالنادي الجداوي السابق، بالتفاوض مع اللاعب خلال فترة سريان عقده مع العالمي.

اللجنة قررت إيقاف حمد الله والبلوي وتغريمهما، مع حرمان الاتحاد من الصفقات لفترة انتقالات واحدة، وإيقاف السعيد لعدة أشهر. (طالع التفاصيل)

وخلال الساعات الماضية، تم تسريب جزء مما جرى في التحقيقات مع أطراف القضية، وتداوله عدد من الإعلاميين بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

التسريبات ورطت النادي الجداوي بشكل أكبر، فيما أظهرت محاولات حمد الله إقناع البلوي بالتفاوض بالطرق القانونية، لكن لم تفلح محاولاته. (طالع التفاصيل)

واتضح أن مسرب التسجيلات الصوتية التي اعتمد عليها النصر في القضية، هو اتحادي وصديق مقرب من حمد الله، لكن لم يمنحه العميد عمولته في الصفقة، فقرر الاعتراف بكل شيء.

كيف علق السويكت على القضية؟

لم يتم التفاوض بين حمد الله والاتحاد في عهد مجلس السويكت، إذ تم حل مجلسه في مارس 2021، نظرًا لوجود مخالفات مالية وإدارية.

لكن رئيس العالمي السابق أوضح أنه اطلع على تفاصيل القضية بشكل كامل، ليعرب بعدها عن تورط الاتحاد فيما هو أكبر من العقوبات التي وقعتها عليه لجنة الاحتراف.

وكتب السويكت، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد الاطلاع على تفاصيل القرار بكل تجرد ومهنية .. الدفوع القانونية الاتحادية ليست بذاك ولن تصمد ويبدو أن الشق أكبر من الرقعة وأظن أن الأسوأ لم يأت بعد والله أعلم".