ريو فيرديناند يشيد بنجم المنتخب الهولندي: «واو! يا له من لاعب من الطراز الرفيع، إنه الصفقة الحقيقية»

ريو فرديناند يُشيد كثيرًا بكيس سميت. أيقونة مانشستر يونايتد يُثني بإعجاب بالغ على لاعب وسط AZ البالغ من العمر عشرين عامًا، ويرى أن الشياطين الحمر يجب أن يضمّوه بأي ثمن.

كان سميت قد خاض الشهر الماضي أول مباراة له بقميص المنتخب الهولندي، ويبدو أنه يعيش أشهره الأخيرة لاعبًا في صفوف فريق ألكمار. وبعد الفوز 0-4 على سبارتا براغ في دوري المؤتمر الأوروبي، قال أمام كاميرا زيغو سبورت إنه يأخذ في الحسبان الرحيل عن AZ.

وقال: "من حيث المبدأ أريد أن ألعب كثيرًا، هذا مهم بالنسبة لي. يمكنني البقاء في AZ، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث". واحتمال انتقال سميت إلى نادٍ أوروبي (كبير) كبير جدًا. وإذا كان الأمر بيد فرديناند، فستكون الخطوة التالية للاعب الشاب هي مانشستر يونايتد.

"كيس سميت هو حقًا الصفقة الحقيقية، أقول لك"، يبدأ النجم السابق في بودكاسته Rio Ferdinand Presents. "إنه من نوعية اللاعبين الذين يجعلك تفكر: أشتريه الآن فورًا، حتى لو لم يكن جاهزًا مباشرةً للفريق الأول. آمل أن ينفجر مستواه ويُدهش العالم. وإذا اضطررنا لانتظاره ستة أشهر أو عامًا، فلا يهمني ذلك، لأننا لا يمكننا إطلاقًا أن نسمح له بالذهاب إلى نادٍ آخر."

"كيس سميت لاعب كبير حقًا، صدقني. ذلك الفتى... شاهدته يلعب الآن بضع مرات وكان ذلك كافيًا بالنسبة لي. رأيت اللقطات و... واو! وتحدثت أيضًا مع بعض الأشخاص في هولندا، أصدقاء لي... إنه يمتلك ذلك حقًا"، بحسب فرديناند.

يلعب سميت هذا الخميس مع AZ في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ضد شاختار دونيتسك. وفي الدوري الهولندي، يحتل فريق ألكمار حاليًا المركز السادس، متأخرًا بثلاث نقاط عن أياكس.

يُقال إن نادي AZ يطلب 60 مليون يورو مقابل سميت، وهو أمر لم يَغِب عن اللاعب الرئيسي نفسه أيضًا. "أتفهم أن الجميع يتحدثون عنه. إنها مبالغ سخيفة مما أسمعه. أفهم أن الناس لا يتفقون مع ذلك أو أن الناس يرون أنه مبلغ كبير جدًا من المال. وأنا أرى ذلك أيضًا."