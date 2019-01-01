فايلر يقرر عدم العودة إلى القاهرة بعد لقاء الزمالك

فايلر قرر الاستمرار في الأسكندرية وعدم العودة للقاهرة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، الاستمرار في مدينة الأسكندرية، بعد مباراة الزمالك، في كأس السوبر المصري، وعدم العودة إلى القاهرة.

الأهلي بطل الدوري سيواجه الزمالك بطل الكأس، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب برج العرب، في مباراة السوبر المحلي.

وأشار المركز الإعلامي للأهلي، إلى أن ضيق الوقت قبل مباراة سموحة، دفع فايلر لاتخاذ قرار بالبقاء في الأسكندرية، وعدم العودة للقاهرة.

رسميًا - اتحاد الكرة يعلن تقديم موعد السوبر بين الأهلي والزمالك

الأهلي سيواجه سموحة مساء يوم الأثنين المقبل، على ملعب برج العرب، في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة أعلن تقديم موعد مباراة كأس السوبر، لتقام في السابعة مساءً، بدلًا من الثامنة، على ملعب برج العرب.

ويسعى الأهلي للدفاع عن لقب الدوري الذي حصل عليه الموسم الماضي، بعد صراع شرس مع الزمالك صاحب المركز الثاني، وبيراميدز الثالث.