رينيه فايلر.. أرقام صادمة في سويسرا وبطولات بلجيكية

تعرف على مسيرة رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي المصري عقب رحيل مارتن لاسارتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن النادي الأهلي منذ قليل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، مديرًا فنيًا للفريق في الموسم الجديد، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي.

وكان الأهلي قد أرسل وفدًا إلى أوروبا خلال الأيام الماضية من أجل البحث على مدرب ودراسة السير الذاتية والتعاقد مع مدرب مميز للفريق.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي على التعاقد مع فايلر لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصًة قبل دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

السويسري صاحب الـ45 عامًا الذي ولد عام 1973 في مدينة فينترتور السويسرية، الذي تواجد كلاعب كرة قدم في بعض الأندية المحلية في بلاده، قبل أن يعتزل عام 2001 ويتجه إلى مجال التدريب.

بدأ مسيرته كمدير رياضي في نادي نادي سانت جالين السويسري وتولى 3 مباريات كمدرب مؤقت في موسم 2004 – 2005، في شهر أبريل، وتعادل في لقاء وهزم في واحد وحقق الفوز في أخر.

وقرر مسئولي النادي السويسري تولي فايلر تدريب فريق الشباب تحت 21 عامًا من يوليو 2006، وقادهم في 23 لقاء فاز في 12 وتعادل في 3 وتلقى 8 هزائم.

وانتقل فايلر بعد انتهاء فترته مع سانت جالين للشباب تحت 21 عامًا في يوليو 2007، وتولى تدريب زيورخ فريق تحت 16 عامًا بين أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.

تولى المدير الفني الجديد للأهلي في موسم 2009 – 2010 فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية، وقادهم في 55 لقاء حقق الفوز في 18 وتعادل في 13 وتلقى 24 هزيمة.

ومن شافهاوزن إلى آراو في نفس الدرجة وتولى تدريبهم من أبريل 2011 حتى يونيو 2014، وقادهم في 119 لقاء حقق الفوز في 65 وتعادل في 19 وتلقى 35 هزيمة.

وأول ظهور فايلر خارج بلاده عند توليه تدريب نورنمبرج الألماني ما بين نوفمبر 2014 حتى يونيو 2016 وقادهم في 60 لقاء حقق الفوز في 30 وتعادل في 13 وتلقى 17 هزيمة.

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ومن ألمانيا إلى بلجيكا للظهور على منصات البطولات أخيرًا والتتويج ببطولتين مع أندرلخت البلجيكي في الفترة بين يوليو 2016 حتى 2017، حيث قادهم في 66 مباراة حقق الفوز في 36 وتعادل في 16 وتلقى 14 هزيمة، وتوج معهم ببطولتي الدوري البلجيكي وكأس السوبر.

وأخيرًا، تولى فايلر تدريب لوزرين السويسري في الفترة بين يوليو 2018 و فبراير 2017، وقادهم في 26 لقاء حقق الفوز في 11 وتعادل في واحد وتلقى 14 هزيمة.