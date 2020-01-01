رينير يطير إلى إسبانيا لإتمام انتقاله إلى ريال مدريد

ريال مدريد يستعد لإعلان الصفقة قريبًا..

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد، سيحصل على توقيع رينير، لاعب فلامنجو البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد قالت إن هذه الصفقة ستكلف خزائن ريال مدريد حوالي 30 مليون يورو، وسيكون الإعلان عنها بعد 19 يناير، لأن اللاعب سيكون بلغ الـ 18 من عمره.

صحيفة "آس" الإسبانية كشفت سفر رينير إلى مدريد لفترة قصيرة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة رغم أن ممثلي اللاعب ينكرون ذلك.

وأضافت الصحيفة، أن النجم الشاب لم يسافر رفقة المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا، من أجل حسم مستقبله مع ناديه فلامنجو والسفر إلى مدريد.

ريال مدريد ينتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي مع وجود رينير في العاصمة الإسبانية، بعد أن خضع اللاعب للكشف الطبي في البرازيل.

لكن النادي الملكي سيحاول تجنب الإعلان عن الصفقة يوم الأحد، عندما يلعب منتخب البرازيل مع نظيره البيروفي، في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو.

مسؤولو ريال مدريد أرادوا من رينير السفر في وقت سابق من الأسبوع بإذن من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لكن تم تغيير ذلك بفضل تحديد مباراة ودية ثانية لفريق أندريه جاردين، إلا أن اللاعب الشاب انطلق إلى مدريد بعد خوض هذا اللقاء.

ومن المتوقع أن يغيب رينير عن مواجهتي بيرو والأوروجواي، في إطار الاستعداد للأولمبياد، ولكنه سينضم إلى المنتخب الجمعة المقبل وهو لاعبًا بصفوف ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد، وصافة الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.