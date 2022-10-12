رينجرز ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمواجهة رينجرز ضد ليفربول في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا 2022/2023

رينجرز × ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

تشكيل رينجرز

يبدأ فان برونكهورست بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

ماكجريجور

باريسيتش - بن ديفيز - جولدسون - تافيرنير

لوندسترام - جاك - أرفيلد

كينت - كولاك - ساكالا

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

تسيمكاس كوناتي - فان دايك - جوميز

هندرسون - فابينيو

كارفالو - فيرمينو - إليوت

نونيز

يبحث ليفربول عن تكرار فوزه على بطل أسكتلندا من أجل الاقتراب أكثر من الدور التالي، في حين أن رينجرز يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق أول انتصار له في هذا الدور.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة رينجرز ضد ليفربول في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023، على ملعب إيبروكس.