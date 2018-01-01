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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رينا: الخروج من الدوري الأوروبي سبب لنا ألامًا كبيرة

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حارس مرمى فريق ميلان بيبي رينا يؤكد على حزنه هو وزملائه على الخروج من اليورباليج

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال بيبي رينا حارس مرمى فريق ميلان أنه هو وزملائه لا يزالوا يعانون من جراح الخروج من الدوري الأوروبي والذي كان التتويج به أحد أهم أهدافهم هذا الموسم.

وكان الروسونيري قد ودع البطولة بعد خسارته في آخر مباريات دور المجموعات أمام أولمبياكوس اليوناني في أثينا بثلاثية مقابل هدف.

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وعن الخروج من الدوري الأوروبي قال رينا في تصريحاته لقناة سكاي سبورت: "نشعر بالألم بعد الخروج من الدوري الأوروبي، الحكم ليس مسؤولًا بشكل كامل عن توديع البطولة، الأمر يتعلق بنا لأننا لم نكن مركزين بشكل كامل على التأهل".

كما أضاف الحارس الإسباني: "علينا أن نجلس لمشاهدة المباراة لنرى الأخطاء التي ارتكبناها ونسعى للتطور، كل لاعب من الفريق كان يستطيع على الأقل تقديم 10% إضافية عما قدمه".

كما دافع رينا عن مدربه جينارو جاتوزو وقال: "هو قائد السفينة، هو دائمًا يدعمنا ويتحمل هو المسؤولية، علينا العودة سريعًا لسكة الانتصارات قبل عطلة أعياد الميلاد وانتصاف الموسم".

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