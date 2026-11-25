بينما يتعرض للكثير من الانتقادات مؤخرًا في ظل تراجع مستواه، يبدو أن الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز قد اكتفى بالفترة التي قضاها في الهلال، ويبحث عن العودة إلى أوروبا من جديد.
ماذا حدث؟
صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم للقلعة الزرقاء في صيف 2025، قادمًا من ميلان مقابل 25 مليون يورو، بعد خلاف مع مسؤولي النادي الإيطالي.
ويمتد عقد الفرنسي مع الهلال حتى نهاية يونيو 2028، لكن الوسط الرياضي خرجت به أصوات مؤخرًا للمطالبة برحيله.
تيو هيرنانديز كان في فترة من الفترات أحد نجوم الصف الأول بالزعيم، لكن مستواه تراجع مؤخرًا بالتزامن مع تراجع مستوى الفريق ككل تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.
عرض أوروبي كبير لتيو هيرنانديز
في هذا الشأن، كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر عن سعي الظهير الفرنسي للرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل، دون انتظار حتى للصيف أو لنهاية عقده في 2028.
وأكد البدر أن هيرنانديز جلب بالفعل عرض مالي من نادي أوروبي كبير، لتسهيل رحيله عن القلعة الزرقاء، دون الكشف عن اسم النادي المنوط بحديثه.
مقترح لحل أزمة رينان لودي
مفاجأة تيو هيرنانديز دفعت خالد البدر لاقتراح عودة الظهير البرازيلي رينان لودي من جديد إلى الهلال، لحل محل الأول.
البدر كتب نصًا عبر حسابه على منصة "إكس": "اقترح على الهلاليين يسوون مصالحة مع لودي، يسحب الشكوى من فيفا ويرجع يكمل عقده مع الهلال ويحتفل معه بالدوري والنخبة والكأس".
الظهير البرازيلي يلعب حاليًا لأتلتيكو مينيرو بعدما فسخ عقده من جانب واحد مع الهلال في صيف 2025، بعدما تقرر رفع اسمه من القائمة المحلية والاكتفاء بقيده في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.
وتقدم لودي بشكوى ضد الهلال أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبًا بتعويضات مالية، والأمر ذاته فعل النادي السعودي، متهمًا اللاعب بفسخ عقده دون سند قانوني.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!
كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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