رينار يُعلن قائمة المغرب بالقوة الضاربة في أمم أفريقيا والكعبي أبرز المفاجآت

أسود الأطلس أوقعتهم قرعة البطولة في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات ساحل العاج وجنوب أفريقيا وناميبيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة فريقه النهائية، التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

أسود الأطلس أوقعتهم قرعة البطولة في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات ساحل العاج وجنوب أفريقيا وناميبيا.

هيرفي رينارد يُعلن القائمة النهائية للمنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية 2019 🇲🇦



كتيبة نارية لأسود الأطلس 🔥#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/0gYFsQDGCv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

وشهدت القائمة استبعاد 4 لاعبين من القائمة الأولية على رأسهم أيوب الكعبي، فيما تم ضم ثنائي النصر السعودي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، بجانب قائد الفريق مهدي بن عطية؛ مدافع الدحيل القطري.

رينار استدعى 23 لاعبًا وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي (مالاجا الإسباني) – ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – أحمد التكناوتي (الوداد المغربي) ).

خط الدفاع: مروان دا كوستا (اتحاد جدة السعودي) – رومان غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) – عبد الحميد يونس (ستاد ريم الفرنسي) – مهدي بن عطية (الدحيل القطري) – أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني).

خط الوسط: كريم الأحمدي (اتحاد جدة السعودي) – يوسف آيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي) – المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) – مبارك بوصوفة (الشباب السعودي) – يونس بلهندة (جلطة التركي) – فيصل فجر (كان الفرنسي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس الهولندي) – نصير مزراوي (أياكس الهولندي) – يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني) – سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني) – نبيل درار (فنربخشة التركي).

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله (النصر السعودي) – خالد بوطيب (الزمالك المصري) – أسامة إدريسي (ألكمار الهولندي) – ).

وتتجه بعثة أسود الأطلس إلى مصر للمشاركة في البطولة في 18 من يونيو، على أن تستهل مشوارها بملاقاة ناميبيا في 23 من الشهر ذاته، باستاد السلام بالقاهرة.