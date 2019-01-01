رينار يعلن قائمة السعودية استعدادًا لسنغافورة وفلسطين

تعرف على قائمة السعودية للتصفيات الآسيوية

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودية، بقيادة الفرنسي هيرفي رينار، عن قائمة الأخضر المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي سيواجه نظيريه السنغافوري يوم 10 أكتوبر الجاري في ملعب الملك عبد الله بالقصيم، ثم يواجه المنتخب الفلسطيني يوم 15 في نفس الشهر.

قائمة الأخضر ضمت 24 لاعبًا وهم:

المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين⬇️ pic.twitter.com/SsvM3oELm5 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 3, 2019

"محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، علي آل بليهي، عبد الله مادو، زياد الصحفي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، محمد البريك، سعود عبد الحميد، عبد الله الشامخ، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن الدوسري، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، يحيى الشهري، عبد الفتاح عسيري، هتان باهبري، فراس البريكان، هارون كمارا، عبد الله الحمدان".

ومن المقرر أن يدخل المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم 7 أكتوبر الجاري، قبل مواجهة سنغافورة وفلسطين.