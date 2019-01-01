تقارير - رينار يوقع مع الاتحاد السعودي

رينار يترك أفريقيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية فرنسية أن هيرفي رينار، مدرب المغرب، وقع عقداً لتدريب المنتخب السعودي في الفترة المقبلة.

وودعت المغرب أمم إفريقيا من الدور الثاني على يد بنين رغم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة وعدم تلقي أي هدف.

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وذكر الصحفي محمد طوباش أن توقيع العقود بين الاتحاد السعودي والمدرب الفرنسي تم مساء الخميس، والإعلان الرسمي سيكون قريباً.

وتحدث تقارير إعلامية في الأيام الماضية عن إنهاء الارتباط ودياً بين رينار والاتحاد المغربي بعد النتائج المخيبة في أمم إفريقيا.

وتحمل رينار مسؤولية خروج الفريق على يد بنين، وبعث برسالة شكر للجمهور المغربي على مساندته في البطولات التي لعبها مع المنتخب.

وقاد رينار المغرب للتأهل إلى مونديال 2018، والمشاركة في أمم إفريقيا 2017 و2019.

ويدرب المنتخب السعودي حالياً يوسف عنبر مؤقتاً بعد رحيل الإسباني خوان بيتزي بعد أمم آسيا الأخيرة.