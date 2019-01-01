رينار: المونديال ورئيس الاتحاد السعودي وراء موافقتي على تدريب الأخضر

المدرب الفرنسي يكشف أسباب قبوله بعرض الأخضر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني الجديد لمنتخب السعودي، عن سبب تفضيله تدريب الأخضر رغم تلقيه عدة عروض أخرى، مؤكدًا حبه للتحديات الرياضية الجديدة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس الإثنين، تعاقده رسميًا مع الفرنسي لمدة خمس سنوات مقبلة، خلف لخوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني السابق، ويوسف عنبر؛ المدرب المؤقت حاليًا.

وقال رينار، خلال تصريحاته لموقع "le360 sport" المغربي: "أحب التحديات الجديدة لذلك وافقت على تدريب السعودية، هدفي حاليًا معها الوصول لكأس العالم 2022، خاصة وأن الأخضر لعب في مونديال 2018، لهذا يجب التأهل من جديد للمونديال، بجانب أن عقدي سيستمر حال النجاح في التأهل، وإذا حدث عكس ذلم فالقاعدة معروفة".

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وأضاف: "رئيس اتحاد الكرة السعودي كان مقتنعًا جدًا، وأكد لي أن يرغب في خدماتي، وأشكره على ذلك، كما أن تحدي المونديال أمر يثير انتباهي، خاصة في قارة جديدة، رغم أنه كان بإمكاني الحصول على أكثر من عرض السعودية، لكنني اخترتها".

الجدير بالذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أوقعت السعودية في مجموعة واحدة رفقة فلسطين واليمن وسنغافورة وأوزباكستان.

ورحل رينار عن تدريب منتخب المغرب مستقيلًا عقب وداع كأس أمم أفريقيا مصر 2019 من دور الـ16، بهزيمة مخزية أمام بنين.