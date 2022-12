رينارد يُوجه رسالة لجماهير الكرة السعودية

وجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية رسالة للجماهير السعودية شكرهم خلالها على الدعم الكبير الذي قدموه خلال المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

رينارد قاد الأخضر للفوز على الأرجنتين في إنجاز تاريخي، لكنه لم يستطع مواصلة النتائج الإيجابية وخسر أمام بولندا ثم المكسيك ليخرج من دور المجموعات بعدما وُلد الأمل لدى الجماهير بالتأهل إلى دور الـ16 وتكرار إنجاز 1994.

المدرب كتب على تويتر "بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم مع الكثير من المشاعر، أتقدم بالشكر الخاص للجماهير التي دعمتنا في الدوحة وأيضًا للشعب السعودي كافة على دعمه. كل تلك اللحظات الرائعة ستبقى في ذاكرتي. أراكم قريبًا".

We gave our best during the World Cup with a lot of emotion.

Special thanks to the fans present in Doha but also all the people of Saudi Arabia for their support.

All this fantastic moments will stay in my memory.



Take care and see you soon

🇸🇦🦅💚 pic.twitter.com/S6XUMvvtpq