رينارد يُفاضل بين اسمين لتعويض المالكي أمام المكسيك

لاعب وسط الأخضر سيغيب عن اللقاء للإيقاف

يخوض المنتخب السعودي اختبارًا صعبًا مساء الأربعاء القادم على استاد لوسيل حين يُواجه نظيره المكسيكي في مواجهة ستحسم تأهله لدور الـ16 أو خروجه من دور المجموعات والاكتفاء بالانتصار التاريخي على الأرجنتين.

صعوبة اللقاء لا تأتي فقط من قوة الخصم وحتمية الفوز لضمان المرور من دور المجموعات، بل للغيابات الكثيرة عن الأخضر في اللقاء، إذ لن يلعب الثلاثي المصاب سلمان الفرج ومحمد البريك وياسر الشهراني بجانب عبد الإله المالكي للإيقاف.

المدرب هيرفي رينارد كان قد عوض الفرج خلال مواجهة بولندا الأخيرة بلاعب النصر سامي النجعي، فيما لعب البريك بدلًا من الشهراني في الجانب الأيسر قبل أن يُغادر للإصابة ويُشارك بدلًا من سلطان الغنام على اليمين وينتقل سعود عبد الحميد لليسار.

المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات المنتخب أكدت أن رينارد على الأرجح سيُواصل اللعب بالغنام في الجانب الأيمن وعبد الحميد في الأيسر من الدفاع، فيما مازالت المفاضلة مستمرة بين اسمين لتعويض المالكي في الوسط، وهما عبد الله عطيف وعلي الحسن.

صحيفة الرياضية أشارت إلى أن الجهاز الفني يُولي أهمية كبيرة خلال التدريبات لتجهيز اللاعبين لإمكانية الدفع بأحدهما خلال المباراة الختامية لدور المجموعات، خاصة أنهما لم يلعب أي دقيقة في المونديال حتى الآن.

بولندا تتصدر المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، وخلفها يتواجد المنتخبين السعودي والأرجنتيني بـ3 نقاط ثم المكسيك بنقطة واحدة.