"رينارد يُغير طريقة لعب المنتخب السعودي وذلك هو الدليل"

الأخضر يُواصل استعداداته لكأس العالم في أبو ظبي

قال الصحفي ومحلل الأداء ماجد الشيباني أن استدعاء زكريا هوساوي لمعسكر المنتخب السعودي في أبو ظبي إشارة لتغيير المدير الفني هيرفي رينارد طريقة لعب الأخضر.

المنتخب السعودي يتواجد في أبو ظبي منذ أسبوعين تقريبًا وقد خاض 3 مباريات ودية آخرها انتهت بالتعادل السلبي مع هندوراس مساء أمس، وبعدها قرر المدرب الفرنسي استدعاء هوساوي صاحب الـ21 عامًا للانضمام للمعسكر المقام استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

استدعاء هوساوي على حساب لاعبين آخرين يلعبون بشكل أساسي مع أنديتهم في دوري روشن السعودي، وعلى رأسهم نجم الشباب متعب الحربي، أثار جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي.

الشيباني أشاد بقدرات هوساوي الهجومية لكنه شدد على أنه لا يُقدم الأدوار الدفاعية المطلوبة، مشيرًا إلى أن اختياره يُفيد أن رينارد يُغير طريقة لعب المنتخب إلى 3-4-3.

إذ كتب عبر تويتر عن استدعاء هوساوي "غريبة صراحة متعب الحربي أفضل، ما ودي نستبق أحداث لأنه ممكن ما يكون ضمن القائمة النهائية بس اللي شاف زكريا يعرف أنه هجوميًا جيد لكن دفاعيًا مشاكله كثيرة".

أضاف "إذًا ما هو منطق أبدًا تستخدمه كظهير أيسر، غالبًا لو فكرت فيه بيكون "وينغ باك". وش الزبدة ؟ باختصار شكل رينارد رايح للـ 3-4-3"

هوساوي لعب 4 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقد شارك فيها جميعًا قادمًا من مقاعد البدلاء.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وستكون المباراة الأولى في مونديال قطر 2022 أمام زملاء ليونيل ميسي.

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