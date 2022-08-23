رينارد يكشف سر تألق حكيمي مع باريس سان جيرمان

المدرب السابق له يوضح أسباب تألقه

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي والسابق للمنتخب المغربي على أن تألق أشرف حكيمي حاليًا يأتي بسبب لعبه في مركز مناسب لإمكانياته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "لو باريزيان"، وأكد خلالها أن حكيمي يملك إمكانيت هجومية جبارة تجعله في مصاف أفضل النجوم في العالم.

وقال رينارد: "مستوى حكيمي كان جيدًا في الموسم الماضي بالرغم من ذلك لم يقدم أفضل ما لديه لأنه كان يعاني من الكثير من الأدوار الدفاعية".

وأضاف: "كان دائم الصعود للأمام وذلك كان يجعله يعود لمساحات كبيرة للخلف وقت الدفاع، وذلك كان يجعله يتأخر في التغطية الدفاعية مع الفريق".

وأكمل: "الآن وبالوضع الحالي موقفه أفضل بشكل واضح في ظل الطريقة الجديدة التي يلعب بها فريقه، ذلك يسمح له بالتعبير عن نفسه بشكل أفضل".

واختتم كلماته: "حكيمي يملك إمكانات هجومية كبيرة، وعندما كان في إنتر قدم أفضل ما لديه مع كونتي في نفس تلك الخطة".

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد سجل في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري ضد ليل وهي المرة الثانية له هذا الموسم.