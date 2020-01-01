رينارد يُقدم اعتذارًا خاصًا لحكيم زياش بسبب التشكيل الإفريقي الأفضل

خرج من اختياراته كأفضل 11 لاعبًا تم اختيارهم كأفضل تشكيل قام بتدريبه خلال مسيرته

قدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الحالي المغرب السابق رسالة اعتذار إلى اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي المُقبل.

وجاء اعتذار رينارد لزياش بعدما خرج من اختياراته كأفضل 11 لاعبًا تم اختيارهم كأفضل تشكيل قام بتدريبه خلال مسيرته.

وجاء تشكيل رينارد لأفضل 11 لاعب إفريقي قام بتدريبهم كما يلي :

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حراسة المرمى: ريتشارد كينجسون (غانا)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، كولو توريه (ساحل العاج)، جون مينساه (غانا)، مهدي بن عطية (المغرب)

خط الوسط: مايكل إيسيان (غانا)، يايا توريه (ساحل العاج)، أندرية أيو (غانا)، سولي مونتاري (غانا)

خط الهجوم: سياكا تيني (ساحل العاج)، أسامواه جيان (غانا)

تبديلات: يونس بلهندة (المغرب)، جيرفينهو (ساحل العاج)، جوردن أيو (غانا)

وعاد المدير الفني الفرنسي بعدها للاعتذار إلى حكيم زياش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وغرد : " أقدم اعتذاري الشديد عن التشكيل المثالي الذي وضعته، والذي يخلو من اسم حكيم زياش".

وأضاف "زياش من أفضل اللاعبين الذين دربتهم، هو لاعب رائع ويملك الموهبة المطلوبة، أتمنى له التوفيق في مسيرته".

يُذكر أن رينارد بدأ مشواره التدريبي كمساعد مدرب مع كلود لوروا في منتخب غانا وسبق له تدريب منتخب زامبيا خلال الفترة من 2008 حتى 2010 بالإضافة إلى ولاية ثانية في 2011 ثم تجربة أخرى مع أنجولا ثم تولى تدريب ساحل العاج من 2014 حتى 2015، كما قام رينارد بتدريب منتخب المغرب من 2016 حتى 2018، وحاليًا على رأس الجهاز الفني للمنتخب السعودي.