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رينارد يعود للظهور الإعلامي قبل مواجهة المغرب مع ناميبيا

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سبق وأن غاب في المواجهة الودية الأخيرة ضد زامبيا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، للظهور أمام وسائل الإعلام غداً السبت، قبل بداية منافسات فريقه بكأس الأمم الإفريقية.

المغرب تلاقي ناميبيا بعد غد الأحد، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالكان المقام بمصر.

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رينارد سيعقد ندوة إعلامية بملعب "السلام" الدولي، والذي سيشهد إقامة المباراة المرتقبة.

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وستشهد الندوة مناقشة المدرب الفرنسي لتحضير فريقه للمنافسة القارية، وحظوظ أسود الأطلسي في اقتناص اللقب.

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ويأتي ذلك بعد غياب رينارد عن ندوة المباراة الودية الأخيرة التي لعبها منتخب المغرب ضد زامبيا بملعب مراكش، والتي انتهت بخسارة الأسود 3/2.

يذكر أن المغرب تلعب في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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