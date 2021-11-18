رينارد يعلن قائمة السعودية لكأس العرب .. وموقف مؤجلات الهلال والنصر

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الأخضر التي ستشارك في بطولة كأس العرب، والتي ستقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر القادم.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات المغرب والأردن وفلسطين، حيث سيبدأ الأخضر مبارياته بمواجهة الأردن يوم 1 ديسمبر، ثم فلسطين يوم 4 من نفس الشهر، ثم المغرب يوم 7 من نفس اليوم.

رينارد يعلن قائمة السعودية لكأس العرب 2021:

رينارد أكد خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، على أنه اختار لاعبين شباب للمشاركة في بطولة كأس العرب، بدلًا من الفريق الأول، بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين من المباريات المتتالية.

رينارد يرغب في الحفاظ على اللاعبين الأساسيين للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: زيد البواردي، محمد الباصي، نواف العقيدي.

الدفاع: سعود عبد الحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد.

خط الوسط: نواف بوشل، سليمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني.

الهجوم: أيمن يحيى، تركي العمار، تركي الجهني، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان.

ما هي توصية رينارد بشأن مباريات الهلال والنصر المؤجلة؟

أكد رينارد خلال المؤتمر الصحفي، على أنه طلب من لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإقامة مباريات الهلال والنصر المؤجلة خلال فترة إقامة كأس العرب في قطر.

رينارد شدد على أن تحديد جدول المباريات من مهمة رابطة الدوري السعودي، وأنه حاول الحفاظ على التوازن في اختيار القائمة من بين الأندية.

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "عملية إرضاء جميع اللاعبين والأندية هي أمر نسبي، ونتمنى أن يكون الجميع سعداء".

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