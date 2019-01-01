رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي

السعودية تستعد لمواجهة اليمن في تصفيات كأس العالم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر في أول معسكر له، استعدادًا للمباريات المقبلة خلال الشهر الجاري.

وكان رينارد قد تولى تدريب المنتخب السعودي في يوليو الماضي، بعد رحيله عن المنتخب المغربي عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة مالي الودية يوم 5 من سبتمبر الجاري، قبل لقاء اليمن ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر يوم 10 من نفس الشهر.

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وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف - محمد العويس - فواز القرني

خط الدفاع: عمر هوساوي - علي آل بليهي - زياد الصحفي - عبد الله مادو - محمد آل فتيل - سلطان الغنام - سعود عبد الحميد - ياسر الشهراني - حمدان الشمراني

خط الوسط: سلمان الفرج - هتان باهبري - عبدالرحمن الدوسري - محمد كنو - عبد الله الخيبري - سالم الدوسري - خالد السميري - عبدالفتاح عسيري - عبد العزيز البيشي - محمد السهلي - محمد الكويكبي

خط الهجوم: هارون كمارا - فراس البريكان - عبد الله الحمدان