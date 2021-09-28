رينارد يعلن قائمة السعودية لمباراتي اليابان والصين في تصفيات كأس العالم

هيرفي رينارد يقرر استدعاء 25 لاعبًا لمباراتي اليابان والصين في تصفيات كأس العالم.

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن قائمة "الأخضر" التي استدعاها لخوض مباراتي اليابان والصين، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر القادم مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

منتخب السعودية يلعب ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات، أستراليا واليابان وعمان وفيتنام والصين.

ما هو موقف منتخب السعودية في المجموعة؟

منتخب السعودية تمكن من افتتاح المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر بأفضل طريقة ممكنة، بتحقيق انتصارين في أول جولتين.

وافتتح "الأخضر" المشوار بالانتصار على أرضه ضد فيتنام بنتيجة 3-1، قبل أن ينجح في الفوز خارج ملعبه على عمان بهدف دون رد.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، متخلفًا بفارق الأهداف عن منتخب أستراليا المتصدر الحالي للترتيب.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يلعب صاحب المركز الثالث ملحقًا فيما بينهما، يؤهل الفائز إلى الملحق العالمي.

متى تقام مباراتي السعودية ضد اليابان والصين؟

المنتخب السعودي يستضيف اليابان في السابع من أكتوبر المقبل على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.

وفي الثاني عشر من الشهر نفسه يستضيف منتخب الصين على نفس الملعب.

ما هي قائمة منتخب السعودية؟

هيرفي رينارد اختار 25 لاعبًا للدخول في معسكر مباراتي اليابان والصين، وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي القائمة، والتي جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس - فواز القرني - زيد البواردي - محمد اليامي.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - سلطان الغنام - محمد خبراني - عبد الإله العمري - عبد الله مادو - علي البليهي - ياسر الشهراني - حسين قاسم.

خط الوسط: علي الحسن - ناصر الدوسري - سلمان الفرج - سامي النجعي - عبد الإله المالكي - محمد كنو.

خط الهجوم: فهد المولد - محمد الكويكبي - عبد الرحمن غريب - عبد الرحمن عبود - أيمن يحيى - صالح الشهري - فراس البريكان.

🦅⚪️🟢 | المدير الفني ⁦@Herve_Renard_HR⁩ يختار 25 لاعبًا لقائمة المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراتي اليابان 🇯🇵 والصين 🇨🇳 ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .



⁧#معاك_يالأخضر⁩ 🇸🇦 pic.twitter.com/ulIMkuJGIZ — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 28, 2021

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