رينارد يعترف بوجود مشاكل في المنتخب السعودي

المدير الفني للمنتخب السعودي يتحدث عن مشاكل الأخضر قبل مواجهة اليمن

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن المشكلات التي تواجه الأخضر قبل مواجهة اليمن، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة شقيقه اليمني مساء غدٍ السبت، بالجولة السادسة ضمن التصفيات الآسيوية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

رينارد قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أتقدم بالتعازي للمنتخب اليمني، لوفاة المدير الفني منذ أسابيع، وأتقدم بالتعازي أيضًا للاعب ناصر الدوسري في وفاة شقيقه".

المدرب الفرنسي تابع: "استطعت تكوين فكرة جيدة عن لاعبي المنتخب السعودي خلال آخر معسكر، ولدي 15 لاعبًا هم العناصر الأساسية التي أعتمد عليها".

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هيرفي رينارد واصل: "أمامنا مباراة مهمة للغاية أمام المنتخب اليمني، ويتبقى لنا 3 مواجهات من أجل إنهاء المرحلة الحالية من التصفيات".

واعترف المدير الفني للمنتخب السعودي بوجود بعض المشكلات، حيث قال: "لدينا مشكلات دفاعية، بغياب عبد الإله العمري ومحمد البريك، بسبب تعرضهما للإصابة".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "هناك مشكلة أخرى، ولكنها ستكون جيدة، وهي تواجد 3 مهاجمين مميزين بصفوف المنتخب، ولكني أقول أن صالح الشهري سيبدأ المباراة".

ويتصدر المنتخب السعودي لترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا على أوزبكستان الوصيف بـ9 نقاط، وفلسطين الثالث بـ7 نقاط وسنغافورة الرابع بنفس الرصيد، واليمن الخامس بـ5 نقاط.