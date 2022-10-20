رينارد يستدعي حارس النصر للانضمام لمعسكر الإمارات

لاعب جديد ينضم لمعسكر الأخضر في الإمارات

قرر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، استدعاء أمين بخاري حارس مرمى فريق نادي النصر، من أجل الانضمام للمعسكر المقام حاليًا في الإمارات.

رينارد يضم حارس جديد لمعسكر الأخضر

أعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ضم أمين بخاري حارس مرمى نادي النصر إلى معسكر الأخضر.

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ونشر المنتخب السعودي بيانًا جاء نصه: "استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، حارس المرمى أمين بخاري، للانضمام في معسكر المنتخب المقام حاليًا في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022".

وبذلك يصبح معسكر المنتخب السعودي الأخير، قبل انطلاق كأس العالم، يضم 5 حراس مرمى، وهم: "محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، أمين بخاري".

منتخب السعودية يستعد للمونديال بمعسكر أخير

ويخوض حاليًا منتخب السعودية المعسكر الأخير له، قبل انطلاق مشواره في كأس العالم قطر 2022، والذي يقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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ويستعد الأخضر للمونديال خلال المعسكر المقام حاليًا في أبو ظبي بـ6 مباريات ودية، أمام "مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا، بنما، كرواتيا" بالترتيب.

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ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك".

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