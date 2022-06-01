رينارد يرسل مساعده لرصد ثغرات الأرجنتين في فايناليسيما

المدرب الفرنسي يواصل استعداده لكأس العالم قطر 2022

أرسل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، أحد مساعديه إلى ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، من أجل متابعة مباراة فايناليسيما بين الأرجنتين وإيطاليا.

لماذا أرسل رينارد مساعده إلى ملعب ويمبلي؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هيرفي رينارد كلف مساعده بحضور المباراة من أجل رصد منتخب الأرجنتين، لأنه يتواجد في مجموعة السعودية.

رينارد يقوم دائمًا بمتابعة ودراسة جميع منافسيه بشكل جيد جدًا، استعدادًا لمواجهتها في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بمنافسات كأس العالم 2022، حيث تضم أيضًا المجموعة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

الأرجنتين بطلًا لكأس الأبطال "فايناليسيما"

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق أول نسخة من بطولة فيناليسيما، بعد الفوز على إيطاليا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء.

وقام الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي باستحداث البطولة، حيث تقام بين بطلي القارتين، وتعد البطولة نسخة دولية من كأس الإنتركونتيننتال، التي كانت تجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية على مستوى الأندية.

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