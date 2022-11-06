رينارد يدافع عن نفسه بعد ظهوره الإعلامي ويؤكد: شخصية لاعب الاتحاد أثارت اهتمامي

المدير الفني لمنتخب السعودية ظهر في أكثر من لقاء إعلامي خلال الأيام الماضية، وهو ما أغضب الجماهير، مع بقاء أيام قليلة على المونديال

خرج الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، مدافعًا عن نفسه بعد الانتقادات التي تعرض لها، على إثر ظهوره المتكرر في الإعلام خلال الأيام الماضية، رغم بقاء أيام قليلة على انطلاق كأس العالم قطر 2022.

16 يومًا فقط تفصل الأخضر عن انطلاق مشواره في المونديال، لكن الفرنسي ظهر خلال الأيام الماضية عبر قناة "الكاس" القطرية، بجانب إجرائه حوارًا صحفيًا مع صحيفة فرنسية، وهو ما أغضب الجمهور.

وقال رينارد، خلال تصريحاته للحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر "تويتر": "اللقاءات الإعلامية التي ظهرت بها خلال الأيام الماضية، كانت قبل انطلاق هذا المعسكر، لا يمكنني أن أركز على شيء آخر غير المعسكر حاليًا، على سبيل المثال أجريت جراحة قبل شهر، وبالتحديد في الخامس من أكتوبر، وأنا الآن بصحة جيدة وأستطيع الركض".

وأضاف: "أما حديثي عن القرعة وأن السعودية ستودع من دور الـ16، فقد كان خلال برنامج محاكاة لقرعة كأس العالم، كان قبل أسابيع أيضًا، لذلك ذهني صافٍ للمعسكر الحالي وأركز قبل أيام قليلة من البطولة المهمة والمثيرة".

وبسؤاله عن سبب استدعاء زكريا هوساوي؛ مدافع الاتحاد، أوضح: "لقد رأيت الكثير من المباريات المحلية منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن، كنت في المدرجات خلال كأس العرب الأخيرة، إذًا أنا استدعيت زكريا لأنه يملك شخصية أثارت اهتمامي، لذلك أنا لم استدع لاعبًا غيره، لأنه من الممكن أن يكون بعضهم من وجهة نظري يفتقدون لبعض الأشياء التي تجعلهم قادرين على اللعب في المونديال، لم أقل أن زكريا سيكون معنا في المونديال، فقد حضر للتو ويستجيب بشكل جيد، هو يملك المهارة وجيد دفاعيًا أيضًا، في كأس العالم لن نستحوذ على الكرة بنسبة 70% من وقت المباراة، لذلك حسابات المباريات ستكون مختلفة، يجب أن نكون أقوياء دفاعيًا، لذلك نحتاج لاعبين باستطاعتهم الاستجابة مع هذه الظروف".