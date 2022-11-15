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رينارد يحسم موقف الفرج من مواجهة كرواتيا

تامر أبو سيدو
10:00 ص غرينتش+2 15‏/11‏/2022
Herve Renard - saudi 2019
اللاعب عاد للتدريبات لكن موقفه من المباراة الودية الأخيرة قبل السفر إلى قطر مازال غامضًا

يحسم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية في مران اليوم موقف نجم الوسط سلمان الفرج من خوض مواجهة كرواتيا الودية المقررة ظهر غدٍ الأربعاء.

الأخضر من المقرر أن يُواجه زملاء لوكا مودريتش عند الواحدة بالتوقيت المحلي من يوم غدٍ ومن ثم سيتوجه مساءً إلى الدوحة على متن طائرة خاصة.

الفرج كان قد عاد للتدريبات الجماعية يوم الأحد الماضي عقب تعافيه من إصابة الكتف التي لحقت به خلال مباراة أيسلندا الودية، وقد شارك يوم أمس في التقسيمة التي أجراها المنتخب على نصف مساحة ملعب التدريبات.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن رينارد اعتمد تكتيكيًا على الفرج في تدريبات الأمس لكنه لن يحسم موقفه من مواجهة كرواتيا سوى بعد مران اليوم على ملعب الملز.

اللقاء كان من المفترض إقامته على ملعب مرسول بارك لكن تم نقله إلى ملعب الملز لعدم جاهزية أرض الملعب الأول نتيجة إقامة بعض فعاليات موسم الرياض عليه.

يُشار إلى أن الأخضر سيفتتح مشواره في مونديال قطر بمواجهة الأرجنتين يوم 23 نوفمبر الجاري، من ثم سيلعب أمام بولندا وأخيرًا المكسيك.

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