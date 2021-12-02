"رينارد يتكبر على كأس العرب بإرسال مساعده لقيادة السعودية"

انتقد الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، بسبب عدم إشراك الصف الأول في بطولة كأس العرب، متهمًا إياه بالتكبر على البطولة.

المنتخب السعودي افتتح مبارياته بكأس العرب 2021 المقامة في قطر، بخسارة على يد المنتخب الأردني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة العربية.

التويجري قال خلال تصريحات عبر برنامج "كورة روتانا" عبر قناة روتانا خليجية: "كان من الممكن أن يعتبر هيرفي رينارد كأس العرب مثل أيام التوقف الدولي (فيفا داي)، وأن يعطي المنتخب جرعات فنية وانسجام أكبر".

ووجه الإعلامي الرياضي انتقادًا للمدرب الفرنسي، حيث قال: "يجب أن لا يتكبر رينارد على البطولة العربية، بإرسال أحد مساعديه لقيادة المنتخب في كأس العرب".

وبعد رد مقدم البرنامج تركي العجمة عليه، قال التويجري: "رأيي أهم من رينارد، لأنني منذ 30 عامًا في العمل الإعلامي، وعملت كمراسل ومذيع إذاعة وتليفزيون ومحلل وحضرت كؤوس عالم وأيضًا كؤوس آسيا ولدي مخزون يسمح لي أن أقيم المشهد".

وواصل: "أنا كنت أتصور أن يقوم سمو الوزير أن يقوم بإشراك المنتخب الأول، للتأكيد للمنتخبات العربية الأخرى أنه كرئيس للاتحاد العربي سيعطي قيمة أكبر للبطولة، والدليل مشاركة المنتخب السعودي الأول".

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واختتم ماجد التويجري تصريحاته قائلًا: "ما هو المانع من مشاركة المنتخب الأول بكأس العرب، فجميع المنتخبات العربية تشارك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويشاركون في كأس العالم".

ويشارك الأخضر في بطولة كأس العرب بمجموعة لاعبين شباب وبدلاء الصف الأول بالمنتخب، وذلك بقيادة المدرب لورينت بونادي مساعد هيرفي رينارد.