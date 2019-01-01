رينارد: لا أحب الوعود ولكن نريد تحقيق هدفنا بالتأهل لكأس العالم 2022

هل يستطيع أن يحقق رينارد ما يتمناه مع المنتخب السعودي؟

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، على أن موافقته على تدريب الأخضر، جاء بعد عمله لأثر من 10 سنوات في إفريقيا، وأن العرض الذي وصله من الاتحاد السعودي كان من الصعب رفضه.

رينارد قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين: "بدأنا التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وهدفنا الأول أن ننهي المجموعة الرابعة ونحن في المركز الأول، لضمان التأهل للدور النهائي من التصفيات العام المقبل. كما لدينا هدف آخر وهو تجديد دماء الفريق ولكن نقوم بهذا الأمر خطوة بخطوة".

المدرب الفرنسي تابع: "أعرف أن الجمهور السعودي يريد دوما الفوز وأن يرى منتخبه في أفضل مستوى، لعبنا أمامهم مباراة ودية في الدمام، ثم خضنا مواجهة سنغافورة في القصيم، لقد وفّر الجمهور أجواء رائعة وداعمة للاعبين وننتظر منهم المزيد في بقية مباريات التصفيات، فوجودهم يؤمن المزيد من الدعم في هذه المهمة الكبيرة".

الكشف عن حوار رينارد مع مهاجم السعودية بعد إهدار ركلة الجزاء

هيرفي واصل: "لا أحب أن أطلق الوعود الرنانة، لكن أتيت إلى السعودية بهدف كبير وهو التأهل لكأس العالم 2022، وما أقوله للجمهور أننا نريد أن نحقق هذا الهدف ومن أجل ذلك سنبذل الغالي والنفيس، سنقوم بتطوير أنفسنا ونقوم بمباريات قوية، ونأمل أن نكون معًا عندما نحقق هذا الهدف".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "أريد التأهل إلى كأس العالم مرة ثانية، فعندما تتذوق حلاوة التأهل لكأس العالم يجعلك تريد أن تحققه من جديد، لا يوجد أفضل من التنافس والمشاركة في أكبر بطولة لكرة القدم، سأعمل على ذلك مع السعودية من أجل التواجد في نهائيات 2022".

رينارد شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2018، حيث قدم أسود الأطلس مستويات رائعة نالت إعجاب الجميع.