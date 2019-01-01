رينارد: تدريب الإمارات؟ تركيزي في استعدادات المغرب لكأس إفريقيا

المدرب الفرنسي يرفض التعليق على أخبار تدريبه منتخب الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، على توضيح كل ما يثار حول اقتراب من تولي مهمة تدريب المنتخب الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، حول مفاوضات تمت بين الاتحاد الإماراتي والفرنسي هيرفي رينارد، من أجل تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة.

رينارد قال خلال تصريحات صحفية: "كل ما يقال حول تدريبي منتخب الإمارات لا يهمني، وأنا مدرب محترف وأحترم تعاقدي مع الاتحاد المغربي".

🗣️- عبد الظاهر السقا: وقعت لـ #الأهلي عقدًا يمتد لخمسة مواسم وكانت المفاوضات في مرحلة متقدمة جدا وكان النادي سيدفع 800 ألف جنيه مقابل الحصول علي لأكون أغلى لاعب في مصر. pic.twitter.com/XetIN6kXLU — جول مصر (@goaleg) February 7, 2019

المدرب الفرنسي تابع: "أرفض الحديث عن هذا الأمر، ولا يوجد ما أقوله حول الموضوع، وتركيزي كله منصب مع منتخب المغرب".

هيرفي رينارد أشار إلى أنه يركز مع المنتخب المغربي في الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر.

منتخب المغرب سيلعب مباراتين خلال شهر مارس، الأولى أمام مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والثانية ودية أمام الأرجنتين.