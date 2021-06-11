رينارد: الفوز على سنغافورة كان صعبًا .. وهذا ما غاب عنا في الشوط الأول

المنتخب السعودي يواصل انتصاراته

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عقب الفوز على منتخب سنغافورة، ضمن منافسات التصفيات المزدوجة المؤهل لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 17 نقطة بعد 7 مباريات حيث فاز في 5 وتعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن.

وقال رينارد عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة للغاية أمام سنغافورة، ولكن كان يجب علينا أن نكون إيجابيين طوال أحداثها".

وأضاف الفرنسي خلال تصريحاته: "في الشوط الثاني كنا أفضل كثير من الشوط الثاني، واللاعبين لم يستسلموا وأظهروا شخصيتهم وهو الأمر الذي يجب أن يكون حاضر دائمًا".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "يجب أن تكون دائمًا الروح عالية بين اللاعبين وهو ما حدث في اللقاء ووصلوا إلى ما يريدونه وتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز".

ويسعى المنتخب السعودي لاستمرار المسيرة الناجحة من أجل التأهل إلى كأس الأمم الآسيوية ومن ثم الصعود إلى كأس العالم في قطر 2022.