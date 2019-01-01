رينارد يوجه رسالة لجمهور السعودية

تعرف على رسالة رينارد لجمهور السعودية

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

وجّه هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، رسالة إلى الجماهير قبل مواجهة سنغافورة في التصفيات المؤهلة لأمم أسيا وكأس العالم.

السعودية تواجه سنغافورة مساء الغد، الخميس، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” في بريدة.

وقال رينارد في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" : "اطلب دعم الجماهير ومساندتنا في بريدة لمواجهة سنغافورة".

السعودية تحتل المركز الرابع في المجموعة الرابعة بعد التعادل في مباراة واحدة أمام اليمن بهدفين لكل فريق.

وتتصدر سنغافورة المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين.

جدير بالذكر أنّ السعودية وصلت إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا وخرجت من الدور الأول بانتصار وحيد على مصر.